BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari cerca di tenere i 26.000 punti (22 febbraio 2022)

PIAZZA AFFARI ATTENDE NUOVE TRIMESTRALI

Non mancano alcuni dati macroeconomici rilevanti in diffusione nella giornata di oggi. Alle 10:00 conosceremo l’Indice IFO di febbraio relativo all’economia tedesca. Alla stessa ora l’Istat renderà noto il dato definitivo sull’inflazione di gennaio. Alle 15:45 toccherà agli indici PMI manifatturiero e dei servizi di febbraio degli Usa. Alle 16:00 sarà la volta dell’Indice della Fed di Richmond e di quello della fiducia dei consumatori Usa relativi a febbraio. Da Wall Street sono attese le trimestrali di Home Depot e Medtronic, mentre a Piazza Affari quelle di Autostrade Meridionali, Covivio, Softec e The Italian Sea Group. In programma anche il Capital Markets Day di Cnh Industrial.

Ieri il Ftse Mib ha chiuso in calo dell’1,72% a 26.050 punti. Sul listino principale hanno terminato la seduta in rialzo solamente Diasorin (+0,1%) e Nexi (+1%). Exor ha fatto peggio di tutti con un -4,5%. Superiori ai due punti e mezzo percentuali anche i ribassi di Azimut (-2,8%), Campari (-3%), Cnh Industrial (-3,7%), Iveco (-2,6%), Leonardo (-2,8%), Pirelli (-2,5%), Saipem (-3,2%), Telecom Italia (-2,8%) e Tenaris (-3,1%). Lo spread tra Btp e Bund ha superato i 270 punti base.

