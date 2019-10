BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari cerca il rimbalzo (2 ottobre 2019)

PIAZZA AFFARI CERCA IL RIMBALZO

La giornata odierna non offre sostanzialmente dati macroeconomici di rilievo, salvo quello relativo al numero di nuovi occupati negli Stati Uniti nel mese di settembre. Un dato importante, considerando che ieri la lettura dell’Indice ISM manifatturiero inferiore alla attese ha fatto virare in rosso i listini. Vedremo se oggi ci sarà un rimbalzo. Ricordiamo che ieri Piazza Affari ha chiuso in calo dello 0,81% a 21.927 punti. Sul listino principale pochi titoli in verde: Banco Bpm (+1,2%), Ubi Banca (+0,6%), Amplifon (+0,4%), A2A (+0,4%) e Campari (+0,1%). Atlantia ha fatto peggio di tutti con un -2,4%. Male anche Ferrari (-2%) e Saipem (-2%). Superiori al punto percentuale anche i cali di Cnh lndustrial (-1,4%), Diasorin (-1,2%), Exor (-1,7%), Fca (-1%), Fineco (-1,1%), Italgas (-1,2%), Leonardo (-1,2%), Moncler (-1,1%), Poste Italiane (-1,4%), Recordati (-1,8%), Tenaris (-1,9%), Terna (-1%) e Unicredit (-1,2%). Lo spread tra Btp e Bund è salito a 142 punti base.

