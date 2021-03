BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari cerca un altro rialzo (2 marzo 2021)

PIAZZA AFFARI CERCA UN ALTRO RIALZO

Non mancano alcuni dati macroeconomici rilevanti in diffusione nella giornata di oggi. Alle 8:00 conosceremo le vendite al dettaglio in Germania a gennaio. Alle 9:00 sarà la volta del tasso di disoccupazione spagnolo di febbraio. Analogo dato riferito alla Germania sarà diffuso alle 9:55. Alle 11:00 sarà invece la volta dell’inflazione di febbraio in Europa. Ieri il Ftse Mib ha chiuso in rialzo dell’1,82% a 23.264 punti. Sul listino principale si è messa in luce Azimut con un +4,7%. Superiori ai tre punti percentuali anche i rialzi di Amplifon (+3%), Atlantia (+3,8%), Banca Generali (+3,4%), Banca Mediolanum (+3,3%), Exor (+3,5%), Leonardo (+3,9%), Mediobanca (+3,5%), Poste Italiane (+4,5%), Stellantis (+3,6%), Unicredit (+3,6%) e Unipol (+4,4%). Hanno terminato la seduta in rosso solamente Saipem (-1,9%), Stm (-1,7%) e Telecom Italia (-0,3%). Lo spread tra Btp e Bund è sceso a 100 punti base.

© RIPRODUZIONE RISERVATA