BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari cerca un altro rialzo (3 novembre 2020)

PIAZZA AFFARI CERCA UN ALTRO RIALZO

La giornata di oggi non offre dati macroeconomici rilevanti, fatto salvo quello sugli ordini all’industria americana nel mese di settembre, che verrà diffuso alle 16:00. Alle 15:00, invece, la Bce diffonderà il Rapporto sulle condizioni finanziarie dell’Eurozona. Da Piazza Affari si attendono le trimestrali di Ferrari e Safilo. Dalla Germania, invece, quella di Bayer e dalla Francia quella di Bnp Paribas.

Ieri il Ftse Mib ha chiuso in rialzo del 2,55% a 18.400 punti. Sul listino principale si è messa in luce Saipem con un +7,6%. Superiori ai tre punti percentuali anche i rialzi di Amplifon (+3,7%), Azimut (+3,3%), Banca Mediolanum (+5,5%), Banco Bpm (+3,9%), Bper (+3,7%), Buzzi (+5,2%), Cnh Industrial (+3,6%), Eni (+5,8%), Exor (+5,6%), Intesa Sanpaolo (+4,4%), Leonardo (+3,8%), Mediobanca (+3,5%), Prysmian (+3%), Telecom Italia (+3,5%), Tenaris (+5,2%), Unicredit (+3,2%) e Unipol (+3,6%). Recordati ha fatto peggio di tutti con un -3,8%. Hanno terminato la seduta in rosso anche e solamente Campari (-1,7%), Diasorin (-1,5%), Nexi (-2,6%). Lo spread tra Btp e Bund è salito sopra i 134 punti base.

