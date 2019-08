BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari cerca un altro rialzo (30 agosto 2019)

PIAZZA AFFARI CERCA UN ALTRO RIALZO

La giornata odierna offre molti dati macroeconomici rilevanti. Si comincia alle 8:00 con le vendite al dettaglio in Germania nel mese di luglio. Alle 8:45 sarà invece la volte dell’inflazione in Francia nel mese di agosto. Stesso dato per quanto riguarda l’Italia sarà diffuso alle 11:00, orario in cui si saprà anche l’inflazione a livello europeo. Alle 10:00, invece, conosceremo il tasso di disoccupazione in Italia nel mese di luglio. Un’ora dopo si saprà il medesimo dato a livello europeo. Alle 12:00 toccherà poi al dato definitivo sul Pil italiano nel secondo trimestre. Alle 14:30 dagli Usa arriverà il dato sulla spesa per consumi a luglio, insieme a quello sui redditi delle famiglie, sempre nel mese di luglio. Alle 15:45 toccherà all’Indice PMI di Chicago relativo ad agosto e alle 16:00 all’Indice di fiducia elaborato dall’Università del Michigan, sempre relativo ad agosto.

Ieri Piazza Affari ha chiuso in rialzo dell’1,94% a 21.398 punti. Sul listino principale si è messa in luce Cnh Industrial con +5,2%. Bene anche Leonardo (+4,3%), Poste Italiane (+4,7%) e Prysmian (+4,6%). Superiori ai tre punti percentuali anche i rialzi di Azimut (+3,1%), Banco Bpm (+3%), Italgas (+3%) e Stm (+3,3%). Pirelli ha fatto peggio di tutti con un -2,2%. Lo spread tra Btp e Bund è sceso a 170 punti base.

© RIPRODUZIONE RISERVATA