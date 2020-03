BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari cerca un rimbalzo (10 marzo 2020)

PIAZZA AFFARI CERCA UN RIMBALZO

Pochi dati macroeconomici rilevanti in diffusione nella giornata di oggi, dove si cercherà di capire se il calo dei mercati proseguirà ancora dopo i bruschi cali di ieri. Alle 8:45 conosceremo la produzione industriale in Francia nel mese di gennaio. Lo stesso dato relativo all’Italia sarà comunicato alle 10:00. Alle 11:00 sarà la volta del Pil del quarto trimestre 2019 a livello europeo. In giornata è prevista l’emissione di titolo di stato spagnoli con scadenza fino a nove mesi. A Piazza Affari si attendono i bilanci 2019, tra gli altri, di Bper, Ferragamo, Telecom Italia, Terna, Mediaset, Creval, Erg, Caltagirone, Fiera Milano e Dea Capital.

Ieri il Ftse Mib ha chiuso in calo dell’11,17% a 18.475 punti. Sul listino principale non ci sono state chiusure in rialzo. Particolarmente colpiti dalle vendite i titoli legati al petrolio, come Eni (-20,8%), Saipem (-21,5%) e Terna (-21,4%). Superiori ai dieci punti percentuali anche i ribassi di A2A (-10,7%), Atlantia (-13,5%), Azimut (-11,8%), Banco Bpm (-14,3%), Bper (-13,6%), Buzzi (-13,3%), Fca (-10,8%), Intesa Sanpaolo (-11,5%), Juventus (-13,5%), Leonardo (-11,5%), Mediobanca (-14,4%), Nexi (-10,8%), Poste Italiane (-13%), Stm (-10,3%), Ubi Banca (-12,5%), Unicredit (-13,4%) e Unipol (-10,7%). Lo spread tra Btp e Bund è salito sopra i 224 punti base.

