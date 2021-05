BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari cerca un rimbalzo (12 maggio 2021)

PIAZZA AFFARI CERCA UN RIMBALZO

Non mancano dati macroeconomici rilevanti in diffusione nella giornata di oggi. Alle 8:00 conosceremo l’inflazione tedesca di aprile. Tre quarti d’ora dopo toccherà a quella francese, mentre alle 14:30 a quella americana. Alle 8:00 dalla Gran Bretagna arriveranno la produzione industriale di marzo e il Pil del primo trimestre. Alle 11:00 sono attese le previsioni economiche di primavera della Commissione europea. Alla stessa ora si conoscerà la produzione industriale europea di marzo. Alle 16:30 sapremo la variazione settimanale delle scorte di petrolio Usa. In giornata è prevista l’emissione di titoli di stato italiani a un anno. A Piazza Affari sono attese le trimestrali di Hera, Pirelli, Snam, Terna, Acea, Acsm-Agam, Aedes, Biesse, Carige, Cerved, De Longhi, Emak, Falck Renewables, Guala Closures, Orsero, Philogen, Pininfarina, Promotica, Sit, Technogym, Tesmec, Tinexta, Tod’s, Toscana Aeroporti, Txt E-Solutions.

BORSA ITALIANA OGGI/ Chiusura a -1,64%, Amplifon a -4,11% (11 maggio 2021)

Ieri il Ftse Mib ha chiuso in calo dell’1,64% a 24.396 punti. Sul listino principale hanno chiuso in rialzo solamente Banco Bpm (+1%), Bper (+0,9%), Mediobanca (+0,2%), Telecom Italia (+0,1%) e Unicredit (+0,6%). Amplifon ha fatto peggio di tutti con un -4,1%. Superiori ai tre punti percentuali anche i ribassi di Cnh Industrial (-4%), Diasorin (-3,1%) e Stm (-3,4%). Lo spread tra Btp e Bund è rimasto sotto i 115 punti base.

