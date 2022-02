BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari cerca un rimbalzo (15 febbraio 2022)

PIAZZA AFFARI ATTENDE NUOVE TRIMESTRALI

Non mancano alcuni dati macroeconomici rilevanti in diffusione nella giornata di oggi. Alle 8:00 conosceremo il tasso di disoccupazione in Gran Bretagna a dicembre. Alle 9:00 toccherà all’inflazione spagnola di gennaio. Alle 10:30 la Banca d’Italia fornirà un aggiornamento sull’andamento del debito pubblico. Alle 11:00 sarà la volta dell’indice Zew tedesco di febbraio. Alla stessa ora conosceremo Pil e occupazione europee nel quarto trimestre del 2021, insieme al saldo aggregato della bilancia commerciale europea di dicembre. Alle 14:30 dagli Usa arriveranno l’indice dei prezzi alla produzione di gennaio e l’Empire State Index di febbraio. In giornata è prevista l’emissione di titoli di stato tedesca con scadenza 2027 e spagnoli con durata fino a 9 mesi. A Piazza Affari sono attese le trimestrali di Unicredit, Autogrill, Dhh, Ediliziacrobatica, Gel e Leone Film Group.

Ieri il Ftse Mib ha chiuso in calo del 2,26% a 26.355 punti. Sul listino principale si è messa in luce Inwit con un +1,8%. Hanno terminato la seduta in rialzo anche Snam (+0,8%) e Unipol (+0,2%). Interpump ha fatto peggio di tutti con un -5,3%. Superiori ai tre punti percentuali anche i ribassi di Azimut (-3,3%), Banca Mediolanum (-3,4%), Bper (-3,8%), Cnh Industrial (-3,9%), Intesa Sanpaolo (-3%), Iveco (-3,9%) e Unicredit (-4,2%). Lo spread tra Btp e Bund è salito sopra i 169 punti base.

— — — —

