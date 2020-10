BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari cerca un rimbalzo (16 ottobre 2020)

PIAZZA AFFARI CERCA UN RIMBALZO

La settimana si chiude con alcuni dati macroeconomici rilevanti in agenda. Alle 8:00 arriverà il numero di auto immatricolate in Europa nel mese di settembre. Alle 10:00 l’Istat diffonderà l’indice dei prezzi al consumo di settembre, mentre un’ora dopo il saldo della bilancia commerciale di agosto. Stessi dati, riferiti all’Europa, saranno resi noti alle 11:00. Alle 14:30 dagli Usa arriverà il dato sulle vendite al dettaglio di settembre. Alle 15:00 la Banca d’Italia diffonderà il Bollettino economico trimestrale. Alle 15:15 sarà la volta della produzione industriale Usa di settembre. Alle 16:00 sarà la volta dell’Indice di fiducia dei consumatori elaborato dall’Università del Michigan e relativo al mese di ottobre. Da Wall Street si attende la trimestrale di Bank of New York Mellon, mentre a mercati chiusi Dbrs dovrebbe aggiornare il rating sul debito sovrano francese, mentre Moody’s su quello della Gran Bretagna.

Ieri Piazza Affari ha chiuso in calo del 2,77% a 19.065 punti. Sul listino principale solamente Ferrari ha terminato la seduta in positivo con un +0,5%. Poste Italiane ha fatto peggio di tutti con un -5%. Superiori ai tre punti percentuali anche i ribassi di A2A (-3,3%), Atlantia (-3,7%), Azimut (-3,7%), Buzzi (-3,4%), Enel (-3,4%), Eni (-4,2%), Exor (-3,9%), Generali (-3,5%), Hera (-3,4%), Intesa Sanpaolo (-4,9%), Leonardo (-4%), Mediobanca (-3,9%), Moncler (-4,2%), Pirelli (-4,3%), Saipem (-3,4%), Tenaris (-5%), Unicredit (-3,3%) e Unipol (-4%). Lo spread tra Btp e Bund è salito sopra i 129 punti base.



