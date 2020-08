BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari cerca un rimbalzo (19 agosto 2020)

PIAZZA AFFARI CERCA UN RIMBALZO

Non mancano alcuni dati macroeconomici in diffusione nella giornata di oggi. Alle 8:00 sapremo l’inflazione di luglio in Gran Bretagna. Alle 10:00 sarà la volta del saldo della bilancia commerciale europea di giugno. Un’ora dopo avremo il quadro dell’inflazione aggregata a livello europeo di luglio. Alle 16:30 dagli Usa arriverà il dato sulle scorte settimanali di petrolio. Ieri Piazza Affari ha chiuso in calo dello 0,52% a 19.845 punti. Sul listino principale bene Atlantia (+1%), Bper (+1,1%) e Unipol (+1%). Amplifon ha fatto peggio di tutti con un -2,6%. Superiori al punto percentuale anche i ribassi di A2A (-1,6%), Azimut (-1,1%), Banca Generali (-1,4%), Banca Mediolanum (-1,8%), Diasorin (-2,3%), Exor (-1,4%), Ferrari (-1%), Hera (-2,3%), Italgas (-1,3%), Moncler (-1%), Recordati (-1%) e Stm (-1,4%). Lo spread tra Btp e Bund è salito a 145 punti base.

