BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari cerca un rimbalzo (20 maggio 2021)

PIAZZA AFFARI CERCA UN RIMBALZO

Non mancano alcuni dati macroeconomici rilevanti in diffusione nella giornata di oggi. Alle 8:00 conosceremo l’indice dei prezzi alla produzione in Germania ad aprile. Alle 10:00 sarà la volta della produzione nelle costruzioni in Italia a marzo. Alle 11:00 analogo dato verrà diffuso con riferimento all’Europa. Sempre alle 10:00 conosceremo il contro delle partite correnti dell’Eurozona di marzo. Alle 14:30 toccherà alle richieste settimanali di sussidi di disoccupazione negli Usa, insieme all’Indice della Federal Reserve di Filadelfia sul settore manifatturiero di maggio. In giornata è prevista l’emissione di titoli di stato spagnoli con scadenza fino a dieci anni e francesi con scadenza fino a sette anni. A Piazza Affari si attendono le trimestrali di Almawave, Health Italia, Imvest e Kolinpharma.

BORSA ITALIANA OGGI/ Chiusura a -1,58%, Cnh Industrial a -5,35% (19 maggio 2021)

Ieri il Ftse Mib ha chiuso in calo dell’1,58% a 24.486 punti. Sul listino principale hanno terminato la seduta in rialzo solamente A2A (+0,3%), Amplifon (+0,6%), Banco Bpm (+0,5%), Diasorin (+0,3%) e Recordati (+0,2%). Cnh Industrial ha fatto peggio di tutti con un -5,3%. Superiori ai due punti percentuali anche i ribassi di Buzzi (-3,5%), Enel (-2%), Eni (-2,3%), Fineco (-2,7%), Intesa Sanpaolo (-2,1%), Inwit (-2,3%), Pirelli (-2%), Stellantis (-2,4%) e Tenaris (-2,7%). Lo spread tra Btp e Bund è salito sopra i 122 punti base.

LEGGI ANCHE:

BORSA ITALIANA OGGI/ Chiusura a +0,07%, Amplifon a +2,68% (18 maggio 2021)SPY FINANZA/ Italia, il nuovo 2011 che può partire da Francoforte

© RIPRODUZIONE RISERVATA