BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari cerca un rimbalzo (21 agosto 2020)

PIAZZA AFFARI CERCA UN RIMBALZO

La settimana si chiude con diversi dati macroeconomici rilevanti in agenda. Alle 8:00 toccherà alle vendite al dettaglio in Gran Bretagna nel mese di luglio. Alle 9:30 avremo gli Indici PMI manifatturiero, dei servizi e composito di agosto relativo alla Germania. Alle 10:00 analogo dato verrà diffuso con riferimento all’Europa, mentre alle 10:30 con riferimento alla Gran Bretagna e alle 15:45 con riferimento agli Stati Uniti. Ancora dagli Usa alle 16:00 arriverà il dato sulle vendite di case esistenti nel mese di luglio. A mercati chiusi arriverà l’aggiornamento del rating sul debito pubblico francese da parte di Moodys.

Ieri Piazza Affari ha chiuso in calo dell’1,44% a 19.766 punti. Sul listino principale chiusura in rialzo solamente per Diasorin (+0,4%), Ferrari (+0,1%) e Recordati (+0,1%). Atlantia ha fatto peggio di tutti con un -3,4%. Superiori ai due punti percentuali anche i ribassi di Banco Bpm (-2,2%), Buzzi (-2,4%), Cnh Industrial (-2,6%), Eni (-2,4%), Italgas (-2,6%), Mediobanca (-2,2%), Pirelli (-2,3%) e Tenaris (-2,2%). Lo spread tra Btp e Bund è salito sopra i 146 punti base.

