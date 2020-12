BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari cerca un rimbalzo (22 dicembre 2020)

PIAZZA AFFARI CERCA UN RIMBALZO

Non mancano alcuni dati macroeconomici rilevanti in diffusione nella giornata di oggi. Alle 8:00 conosceremo il numero di auto immatricolate in Europa nel mese di novembre. Alla stessa ora dalla Gran Bretagna arriveranno il Pil e il saldo delle partite correnti relativi al terzo trimestre dell’anno. Alle 14:30 sarà la volta del Pil Usa del terzo trimestre. Alle 15:00 la Bce diffonderà il Rapporto sulle condizioni finanziarie dell’Eurozona. Alle 16:00 dagli Usa arriverà l’Indice di fiducia dei consumatori di dicembre e il numero di case esistenti vendute a novembre.

Ieri Piazza Affari ha chiuso in calo del 2,57% a 21.410 punti. Sul listino principale hanno chiuso in rialzo solamente Cnh Industrial (+1,1%), Diasorin (+0,6%) e Fineco (+0,1%). Eni ha fatto peggio di tutti con un -4,4%. Superiori ai tre punti percentuali anche i ribassi di Banco Bpm (-3%), Bper (-4%), Buzzi (-3,9%), Enel (-3,7%), Generali (-3,4%), Hera (-3,4%), Intesa Sanpaolo (-3,5%), Leonardo (-3,2%), Saipem (-3,9%), Stm (-3,1%), Telecom Italia (-3,7%), Unicredit (-3,9%) e Unipol (-3,2%). Lo spread tra Btp e Bund è sceso sotto i 109 punti base.

