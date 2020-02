BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari cerca un rimbalzo (24 febbraio 2020)

PIAZZA AFFARI CERCA UN RIMBALZO

La settimana comincia scarica di dati macroeconomici rilevanti. Da segnalare alle 10:00 la diffusione dell’Indice Ifo relativo all’economia tedesca per il mese di febbraio. Certamente dopo gli ultimi dati sulla situazione della Germania sarà un indicatore di cui tenere conto. A Piazza Affari è invece atteso il bilancio 2019 di Banca Intermobiliare. Venerdì il Ftse Mib ha chiuso in calo dell’1,22% a 24.773 punti. Sul listino principale si è messa in luce Telecom Italia con un +3,8%. Bene anche Nexi (+1,4%). Azimut ha fatto peggio di tutti con un -5,8%. Male anche Tenaris (-4,4%), Fineco (-3,3%), Prysmian (-3,9%), Juventus (-3,1%) e Unicredit (-3,9%). Superiori ai due punti percentuali anche i ribassi di Banco Bpm (-2,9%), Bper (-2,9%), Buzzi (-2,6%), Ferragamo (-2,5%), Ferrari (-2,6%), Moncler (-2,9%), Saipem (-2%) e Unipol (-2,3%). Lo spread tra Btp e Bund è sceso sotto i 134 punti base.

