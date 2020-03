BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari cerca un rimbalzo (24 marzo 2020)

PIAZZA AFFARI CERCA UN RIMBALZO

Non mancano dati macroeconomici rilevanti in diffusione nella giornata di oggi. Alle 9:15 arriverà la lettura finale degli indici PMI manifatturiero e dei servizi di marzo relativi alla Francia. Analoghi dati arriveranno poi con riferimento alla Germania (ore 9:30), all’Europa (ore 10:00) e alla Gran Bretagna (ore 10:30). Alle 14:45 dagli Usa arriverà l’Indice Markit Composite di marzo, mentre alle 15:00 sarà la volta del numero di case nuove vendute a febbraio. In giornata è prevista l’emissione di titoli di Stato tedeschi a due anni. Piazza Affari attende, tra gli altri, i bilanci 2019 di Fincantieri, Cerved, Gambero Rosso, Monrif e Class Editori.

Ieri il Ftse Mib ha chiuso in calo dell’1,09% a 15.559 punti. Sul listino principale si sono messe in luce Bper (+14%) e Nexi (+11,5%). Superiori ai due punti percentuali anche i rialzi di Amplifon (+2,2%), Diasorin (+4,7%), Ferragamo (+2,6%), Mediobanca (+2,4%), Poste Italiane (+3,6%), Prysmian (+2,9%), Telecom Italia (+2,7%) e Unipol (+3,8%). Cnh Industrial ha fatto peggio di tutti con un -14,9%. Superiori ai due punti percentuali anche i cali di Atlantia (-5,5%), Buzzi (-6,5%), Exor (-6,1%), Fca (-4,2%), Ferrari (-4,4%), Hera (-5,5%), Italgas (-2,5%), Leonardo (-2,4%), Moncler (-2,3%), Pirelli (-3,7%), Saipem (-2,3%), Terna (-3,9%) e Unicredit (-4,1%). Lo spread tra Btp e Bund è salito a 202 punti base.



