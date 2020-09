BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari cerca un rimbalzo (28 settembre 2020)

PIAZZA AFFARI CERCA UN RIMBALZO

La settimana inizia sostanzialmente senza dati macroeconomici rilevanti in agenda. Da segnalare l’audizione di Christine Lagarde al Parlamento europeo alle 15:45. In giornata è prevista anche l’emissione di titoli di stato tedeschi con scadenza a un anno. A Piazza Affari, tra le altre, sono attese le trimestrali di Beghelli, Eprice, Alfio Bardolla, Casta Diva, Cyberoo, Eles, Gequity, H-Farm, Innovatec e Società Editoriale Il Fatto. Venerdì il Ftse Mib ha chiuso in calo dell’1,1% a 18.698 punti.

Sul listino principale si è messo in evidenza Banco Bpm con un +2,3%. Hanno terminato la seduta in positivo anche Amplifon (+0,8%), Diasorin (+1,7%), Inwit (+0,7%), Leonardo (+0,5%), Recordati (+0,2%), Snam (+0,8%) e Terna (+1,5%). Bper ha fatto peggio di tutti con un -5,3%. Superiori ai due punti percentuali anche i ribassi di Atlantia (-2,4%), Azimut (-2,5%), Banca Generali (-2,1%), Banca Mediolanum (-2,3%), Campari (-2,7%), Mediobanca (-2,4%), Pirelli (-2,8%), Saipem (-3,3%), Stm (-2,4%), Telecom Italia (-2,4%) e Unicredit (-2,3%). Lo spread tra Btp e Bund è salito a 140 punti base.

© RIPRODUZIONE RISERVATA