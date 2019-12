BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari cerca un rimbalzo (3 dicembre 2019)

PIAZZA AFFARI E IL CAPITAL MARKETS DAY DI UNICREDIT

Sono pochi i dati macroeconomici in agenda oggi. Alle 9:00 sapremo l’andamento della disoccupazione in Spagna, mentre alle 11:00 toccherà all’indice dei prezzi alla produzione in Europa nel mese di ottobre. In giornata è prevista l’emissione di titoli di stato spagnoli con scadenza fino all’anno. Certamente interessante per gli investitori sarà il Capital Markets Day di Unicredit. Ieri Piazza Affari ha chiuso in calo del 2,28% a 22.728 punti. Sul listino principale non ci sono stati titoli che hanno terminato la seduta con un rialzo. Juventus, per effetto della rettifica del prezzo dovuto all’aumento di capitale iniziato proprio ieri, ha fatto segnare un -8,4%. Male Recordati con un -5%. Superiori al 3% anche i ribassi di A2A (-4,4%), Amplifon (-4,1%), Cnh Industrial (-3%), Enel (-3,7%), Ferrari (-3,4%), Hera (-4%), Italgas (-4,3%), Leonardo (-4,3%), Nexi (-3,6%), Poste Italiane (-3,3%), Snam (-3,7%), Stm (-2,29%) e Terna (-3,3%). Lo spread tra Btp e Bund supera i 171 punti base.

