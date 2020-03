BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari cerca un rimbalzo (3 marzo 2020)

PIAZZA AFFARI CERCA UN RIMBALZO

Non sono molti i dati macroeconomici rilevanti in diffusione nella giornata odierna, durante la quale, ancora una volta, sarà il tema coronavirus a tenere banco. Alle 10:00 conosceremo il tasso di disoccupazione in Italia e in Europa nel mese di gennaio. Alle 11:00 toccherà all’inflazione europea di febbraio, insieme all’indice dei prezzi alla produzione in Europa nel mese di gennaio. In giornata è prevista l’emissione di titoli di stato spagnoli con scadenza fino a un anno. Da Wall Street si attendono i dati trimestrali di Hewlett Packard, mentre a Piazza Affari si guarderà al piano industriale triennale di Banco Bpm che verrà presentato in mattinata.

Ieri il Ftse Mib ha chiuso in calo dell’1,5% a 21.655 punti. Sul listino principale chiusura in rialzo solamente per Enel (+0,8%), Hera (+0,7%), Italgas (+0,5%), Nexi (+1,9%), Snam (+0,6%) e Terna (+1,4%). Banco Bpm ha fatto peggio di tutti con un -6,3%. Male anche Bper (-5,4%), Buzzi (-5,8%), Juventus (-5,2%) e Ubi Banca (-5,4%). Superiori ai tre punti percentuali anche i ribassi di Amplifon (-4%), Azimut (-3,2%), Fca (-3,7%), Ferragamo (-3,7%), Fineco (-3,8%), Leonardo (-3,1%), Mediobanca (-3,5%), Pirelli (-3,6%), Poste Italiane (-3,7%), Prysmian (-4,8%), Saipem (-3,1%) e Unicredit (-4,4%). Lo spread tra Btp e Bund ha superato i 178 punti base.

