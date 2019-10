BORSA ITALIANA OGGI/Piazza Affari chiude la prima settimana del mese (4 ottobre 2019)

PIAZZA AFFARI CHIUDE LA PRIMA SETTIMANA DEL MESE

Non mancano dati macroeconomici rilevanti in diffusione nella giornata di oggi. In mattinata l’Istat comunicherà i conti economici del secondo trimestre. Alle 14:30 sapremo invece quanti nuovi lavoratori non agricoli ci sono stati negli Stati Uniti nel mese di settembre, insieme al tasso di disoccupazione generale all’andamento dei salari orari, relativi allo stesso mese. Sempre alla stessa ora verrà diffuso il dato sul saldo della bilancia commerciale relativo al mese di agosto negli Usa. In mattinata è in programma l’assemblea degli azionisti di Salini Impregilo.

Ieri Piazza Affari ha chiuso in rialzo dello 0,06% a 21.311 punti. Sul listino principale bene Banco Bpm (+2,6%), Diasorin (+2,3%) e Italgas (+2,1%). Hanno guadagnato più di un punto percentuale anche Campari (+1,8%), Fineco (+1,7%), Mediobanca (+1,2%), Moncler (+1,6%), Nexi (+1,3%), Snam (+1%) e Tenaris (+1%). Male invece Fca (-1,4%) e Buzzi (-1%). Lo spread tra Btp e Bund è sceso sotto i 151 punti base.

