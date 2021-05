BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari chiude la settimana (14 maggio 2021)

PIAZZA AFFARI CHIUDE LA SETTIMANA

Non mancano alcuni dati macroeconomici rilevanti in diffusione nella giornata di oggi. Alle 7:30 sapremo il tasso di disoccupazione francese relativo al primo trimestre dell’anno. Alle 9:00 toccherà all’inflazione spagnola di aprile. Alle 10:30 la Banca d’Italia aggiornerà il dato sul debito pubblico del nostro Paese. Alle 14:30 sarà la volta delle vendite al dettaglio e degli indici dei prezzi all’importazione e all’esportazione negli Stati Uniti ad aprile. Alle 15:15 ancora dagli Usa arriverà la produzione industriale di aprile. Alle 16:00 sarà la volta delle vendite e delle scorte dell’industria americana di marzo e dell’Indice di fiducia dei consumatori elaborato dall’Università del Michigan di maggio. A mercati chiusi dovrebbe arrivare il giudizio di Fitch sul debito sovrano del Portogallo e di Standard & Poor’s su quello dell’Olanda. A Piazza Affari sono attese le trimestrali di Diasorin, Interpump, 4AIM Sicaf, Aeroporto di Bologna, Alkemy, Astm, Banca Finnat, B&C Speakers, Cairo Communication, Centrale del Latte d’Italia, Cia, Class Editori, Dhh, El.en, Enervit, Esprinet, Eurotech, Fila, Gabetti, Garofalo Health Care, Il Sole 24 Ore, Immsi, Irce, It Way, La Doria, Landi Renzo, Marr, Masi Agricola, Monrif, Mutuionline, Nb Aurora, Newlat, Openjobmetis, Ratti, Reply, Sicit Group, Sol, Tamburi e Tas.

Ieri il Ftse Mib ha chiuso in rialzo dello 0,14% a 24.486 punti. Sul listino principale si è messa in luce Nexi con un +3,3%. Superiori al punto percentuale anche i rialzi di A2A (+1,4%), Diasorin (+2,4%), Enel (+1,2%), Interpump (+1,3%), Inwit (+1,4%), Mediobanca (+1%), Moncler (+1,3%), Pirelli (+2,6%), Prysmian (+2,8%), Stm (+1,3%) e Terna (+1,1%). Tenaris ha fatto peggio di tutti con un -2,3%. Superiori al mezzo punto percentuale anche i ribassi di Atlantia (-0,5%), Banca Generali (-1,4%), Banca Mediolanum (-0,9%), Eni (-1,5%), Ferrari (-0,6%), Leonardo (-0,8%), Saipem (-0,8%), Snam (-0,6%), Stellantis (-0,5%), Telecom Italia (-0,9%) e Unicredit (-1,9%). Lo spread tra Btp e Bund è salito sopra i 116 punti base.

