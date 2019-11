BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari chiude la settimana (15 novembre 2019)

PIAZZA AFFARI CHIUDE LA SETTIMANA CON DIVERSI DATI

Non mancano dati macroeconomici rilevanti in diffusione quest’oggi. Alle 10:00 conosceremo il saldo della bilancia commerciale italiana relativo al mese di settembre. Mezz’ora dopo dalla Banca d’Italia arriverà l’aggiornamento sul livello raggiunto dal debito pubblico. Alle 11:00 sapremo invece l’inflazione di ottobre in Italia e in Europa. Alle 14:30 dagli Usa arriverà il dato sulle vendite al dettaglio di ottobre insieme a quello sui prezzi all’importazione relativi allo stesso mese. Alla stessa ora verrà diffuso anche l’Indice Empire Manifacturing di novembre. Alle 15:15 toccherà invece alla produzione industriale di ottobre. A mercati chiusi dovrebbe arrivare anche l’aggiornamento del rating sull’Italia da parte di DBRS e di quello sulla Spagna di Moody’s.

Tra le trimestrali che verranno diffuse oggi da segnalare quella di Newlat, da poco sbarcata a Piazza Affari. Ieri il Ftse Mib ha chiuso in calo dello 0,41% a 23.481 punti. Sul listino principale bene Azimut (+2,6%) e Diasorin (+2,3%). Superiori al punto percentuale anche i rialzi di Amplifon (+1,4%), Nexi (+1%), Prysmian (+1,4%) e Telecom Italia (+1%). Male invece A2A (-1,4%), Atlantia (-1,1%), Moncler (-1,2%), Italgas (-1,5%), Pirelli (-1,3%), Terna (-1,5%) e Unipol (-1%). Lo spread tra Btp e Bund ha superato i 174 punti base.

