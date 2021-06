BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari chiude la settimana (18 giugno 2021)

PIAZZA AFFARI CHIUDE LA SETTIMANA

Sono pochi i dati macroeconomici rilevanti in diffusione nella giornata di oggi. Alle 8:00 conosceremo l’indice dei prezzi alla produzione in Germania a maggio, insieme alle vendite al dettaglio in Gran Bretagna nello stesso mese. Alle 10:00 toccherà alla produzione nelle costruzioni in Italia ad aprile. A mercati chiusi Fitch dovrebbe rivedere il rating sul debito sovrano della Gran Bretagna. Da ricordare che oggi è il giorno delle tre streghe, con scadenze tecniche importanti. Ieri Piazza Affari ha chiuso in calo dello 0,21% a 25.713 punti. Sul listino principale si è messa in luce Ferrari con un +1,9%. Superiori al mezzo punto percentuale anche i rialzi di Amplifon (+1,8%), Moncler (+0,5%), Nexi (+1%), Recordati (+0,9%) e Stm (+1,2%). Tenaris ha fatto peggio di tutti con un -2,2%. Superiori al punto percentuale anche i ribassi di Buzzi (-1,2%), Cnh Industrial (-1,4%), Enel (-1,6%), Eni (-1%), Interpump (-1,1%), Prysmian (-1,8%), Saipem (-1,9%) e Unipol (-1%). Lo spread tra Btp e Bund è salito sopra i 105 punti base.

BORSA ITALIANA OGGI/ Chiusura a -0,21%, Ferrari a +1,92% (17 giugno 2021)

