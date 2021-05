BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari chiude la settimana (21 maggio 2021)

PIAZZA AFFARI CHIUDE LA SETTIMANA

Non mancano alcuni dati macroeconomici rilevanti in diffusione in quest’ultima giornata della settimana. Alle 8:00 conosceremo le vendite al dettaglio in Gran Bretagna nel mese di aprile. Alle 9:15 verranno diffusi gli Indici PMI manifatturiero e dei servizi della Francia relativi al mese di maggio. Analoghi dati saranno poi comunicato con riferimento alla Germania (ore 9:30), all’Europa (ore 10:00), alla Gran Bretagna (ore 10:30) e agli Stati Uniti (ore 15:45). Alle 10:00 toccherà al fatturato dell’industria italiana a marzo. Alle 16:00 sarà la volta dell’indice di fiducia dei consumatori europei di maggio e del numero di case esistenti vendute negli Usa ad aprile. A mercati chiusi Moody’s dovrebbe aggiornare il proprio rating sul debito sovrano greco. A Piazza Affari si attende le trimestrale di Eprice.

Ieri il Ftse Mib ha chiuso in rialzo dello 0,88% a 24.702 punti. Sul listino principale si è messa in luce Campari con un +2,8%. Superiori al punto e mezzo percentuale anche i rialzi di Amplifon (+2%), Exor (+1,6%), Ferrari (+2,3%), Moncler (+1,5%), Nexi (+2,1%) e Stellantis (+1,9%). Banco Bpm ha fatto peggio di tutti con un -2,2%, Superiori al mezzo punto percentuale anche i ribassi di Bper (-0,9%), Saipem (-0,8%), Tenaris (-0,6%) e Unipol (-0,9%). Lo spread tra Btp e Bund è sceso sotto i 117 punti base.

