BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari chiude la settimana (26 marzo 2021)

Non mancano alcuni dati macroeconomici rilevanti in diffusione in quest’ultima giornata della settimana. Alle 8:00 conosceremo le vendite al dettaglio in Gran Bretagna nel mese di febbraio. Alle 9:00 toccherà al Pil spagnolo del quarto trimestre 2020. Alle 10:00 sarà la volta degli indici di fiducia di imprese e consumatori italiani a marzo, insieme all’Indice IFO sull’economia tedesca, sempre relativo a marzo. Alle 13:30 conosceremo redditi e spese personali degli americani a febbraio. Infine, alle 15:00 sarà la volta dell’indice di fiducia dei consumatori elaborato dall’Università del Michigan. In giornata è prevista l’emissione di Bot a sei mesi. A mercati chiusi arriverà l’aggiornamento del rating sulla Germania da parte di Standard & Poor’s. A Piazza Affari, tra le altre, si attendono le trimestrali Cairo Communication, Carraro, Maps e Tas.

Ieri il Ftse Mib ha chiuso in rialzo dello 0,04% a 24.218 punti. Sul listino principale si è messa in evidenza Hera con un +3,4%. Superiori al punto percentuale anche i rialzi di A2A (+1,3%), Campari (+1,1%), Diasorin (+1,6%), Pirelli (+1,3%), Prysmian (+1,6%), Snam (+1%), Stellantis (+1,4%), Telecom Italia (+1%) e Terna (+1,1%). Buzzi ha fatto peggio di tutti con un -4,4%. Superiori al mezzo punto percentuale anche i ribassi di Banco Bpm (-0,8%), Bper (-0,7%), Cnh Industrial (-0,6%), Eni (-1,3%), Exor (-0,7%), Fineco (-0,6%), Interpump (-0,8%), Leonardo (-1%), Nexi (-3,3%), Saipem (-1,4%) e Tenaris (-2,7%). Lo spread tra Btp e Bund è salito a 96 punti base.

