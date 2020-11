BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari chiude la settimana (27 novembre 2020)

PIAZZA AFFARI CHIUDE LA SETTIMANA

La settimana si chiude con non pochi dati macroeconomici rilevanti in agenda. Alle 8:45 dalla Francia arriveranno l’indice dei prezzi alla produzione di ottobre, l’inflazione di novembre, i consumi familiari di ottobre e il Pil del terzo trimestre. Alle 9:00 toccherà alle vendite al dettaglio spagnole di ottobre. Alle 10:00 l’Istat comunicherà l’indice di fiducia di imprese e consumatori di novembre, mentre alle 11:00 l’indice dei prezzi alla produzione di ottobre. Sempre alle 11:00 l’Eurostat comunicherà l’indice di fiducia dei consumatori europei di novembre. In giornata è prevista l’emissione di Btp con scadenza fino al 2031.

Ieri Piazza Affari ha chiuso in calo dello 0,46% a 22.201 punti. Sul listino principale si è messa in evidenza A2A con un +4,2%. Superiori al mezzo punto percentuale anche i rialzi di Amplifon (+1,1%), Diasorin (+1%), Hera (+0,5%), Inwit (+1,1%), Nexi (+1,3%), Pirelli (+2,4%), Recordati (+1%), Stm (+1,7%), Telecom Italia (+3,9%). Bper ha fatto peggio di tutto con un -2,6%. Superiori al punti percentuale anche i ribassi di Atlantia (-1,6%), Azimut (-2,3%), Banca Generali (-1,4%), Banca Mediolanum (-2,1%), Banco Bpm (-1,6%), Cnh Industrial (-1,6%), Eni (-1,3%), Leonardo (-2,1%), Moncler (-1%), Prysmian (-1,4%), Saipem (-2,1%), Snam (-1%), Tenaris (-1,4%), Unicredit (-2,5%) e Unipol (-1,9%). Lo spread tra Btp e Bund è rimasto sopra i 114 punti base.

© RIPRODUZIONE RISERVATA