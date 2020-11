BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari chiude la settimana (6 novembre 2020)

PIAZZA AFFARI CHIUDE LA SETTIMANA

Non mancano dati macroeconomici rilevanti in agenda in quest’ultima giornata della settimana. Si comincia alle 8:00 con la produzione industriale tedesca di settembre. Alle 9:00 toccherà a quella spagnola nello stesso mese. Alle 8:45 sarà la volta dell’occupazione francese nel terzo trimestre dell’anno e del saldo delle partite correnti francese relativo a settembre. Alle 10:00 sapremo come sono andate le vendite al dettaglio in Italia a settembre. Alle 14:30 dagli Usa arriverà il tasso di disoccupazione di ottobre, mentre alle 16:00 conosceremo le vendite e le scorte all’ingrosso di settembre. A mercati chiusi Moody’s dovrebbe rivedere il rating sul debito pubblico di Italia e Grecia, mentre Fitch quello sul debito sovrano tedesco. A Piazza Affari si attendono le trimestrali di Anima, Buzzi e Prima Industrie.

Ieri il Ftse Mib ha chiuso in rialzo dell’1,93% a 19.731 punti. Sul listino principale si è messa in luce Tenaris con un +13,7%. Superiore ai tre punti percentuali anche i rialzi di Atlantia (+3,3%), Cnh Industrial (+4,9%), Enel (+3,3%), Moncler (+4%), Poste Italiane (+3,3%) e Stm (+3,1%). Bper ha fatto peggio di tutti con un -2,2%, Male anche Italgas (-1,3%) e Nexi (-1%). Lo spread tra Btp e Bund è sceso sotto i 126 punti base.



