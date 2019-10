BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari chiude la settimana con i Btp (11 ottobre 2019)

PIAZZA AFFARI CHIUDE LA SETTIMANA CON L’EMISSIONE DI BTP

Non sono moltissimi i dati macroeconomici rilevanti in diffusione quest’oggi. Alle 8:00 toccherà all’inflazione in Germania nel mese di settembre. Lo stesso dato, riferito alla Francia, arriverà un’ora più tardi. Alle 14:30 conosceremo l’indice dei prezzi alla produzione negli Stati Uniti a settembre. Alla stessa ora è atteso l’indice di fiducia elaborato dall’Università del Michigan. In giornata è in programma l’emissione di Btp con scadenze da tre a trent’anni. Ieri Piazza Affari ha chiuso in rialzo dell’1,03% a 21.756 punti. Sul listino principale Pirelli ha guadagna il 4,3%, mentre Unicredit il 4%. Bene anche Banco Bpm (+3,1%), Buzzi (+2,7%), Cnh Industrial (+3,6%), Fca (+2,8%), Fineco (+2,2%), Intesa Sanpaolo (+2,2%), Prysmian (+3,1%) e Ubi Banca (+2,2%). Amplifon ha fatto peggio di tutti con un -2,1%. Male anche Italgas (-1,4%). Lo spread tra Btp e Bund è salito a 154 punti base.

