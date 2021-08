BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza affari chiude la settimana senza dati (20 agosto 2021)

PIAZZA AFFARI CHIUDE LA SETTIMANA SENZA DATI

Scarseggiano i dati macroeconomici rilevanti in diffusione nella giornata di oggi. Alle 8:00 conosceremo l’indice dei prezzi alla produzione in Germania a luglio, oltre che le vendite al dettaglio in Gran Bretagna nello stesso mese. A mercati chiusi è atteso il giudizio di Standard & Poor’s sul rating sovrano della Svizzera. Ieri Piazza Affari ha chiuso in calo dell’1,62% a 25.928 punti. Sul listino principale chiusura in rialzo solo per A2A (+0,3%), Amplifon (+0,8%), Diasorin (+0,11), Enel (+0,8%), Hera (+0,5%), Italgas (+1,2%), Nexi (+0,8%), Recordati (+0,3%) e Terna (+0,9%). Moncler ha fatto peggio di tutti con un -6,1%. Superiori ai tre punti percentuali anche i cali di Cnh Industrial (-3,9%), Exor (-3,5%), Stellantis (-3,6%) e Tenaris (-4,6%). Lo spread tra Btp e Bund è salito sopra i 104 punti base.

BORSA ITALIANA OGGI/ Chiusura a -1,62%, Moncler a -6,12% (19 agosto 2021)

