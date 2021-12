BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari chiusa per la vigilia di Natale (24 dicembre 2021)

PIAZZA AFFARI CHIUSA PER LE FESTE DI NATALE

Oggi la Borsa italiana, come altre piazze finanziarie tra cui Wall Street, resterà chiusa, mentre altre opereranno con orari ridotti rispetto al solito. Nella giornata di oggi non sono attesi dati macroeconomici rilevanti. Ieri Piazza Affari ha chiuso in rialzo dello 0,7% a 27.016 punti. Sul listino principale si è messa in luce Cnh Industrial con un +3,4%. Superiori al punto percentuale anche i rialzi di A2A (+1,5%), Ferrari (+1%), Generali (+1,3%), Pirelli (+1,4%) e Stm (+1%). Recordati ha fatto peggio di tutti con un -1,3%. Hanno terminato la seduta in rosso anche Banca Generali (-0,1%), Banco Bpm (-0,6%), Bper (-0,9%), Campari (-0,5%), Diasorin (-0,1%), Fineco (-0,3%), Mediobanca (-0,3%) e Telecom Italia (-1,2%). Lo spread tra Btp e Bund è rimasto sopra i 133 punti base.

BORSA ITALIANA OGGI/ Chiusura a +0,7%, Cnh Industrial a +3,45% (23 dicembre 2021)

