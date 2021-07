BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari comincia la settimana senza dati (12 luglio 2021)

PIAZZA AFFARI COMINCIA LA SETTIMANA SENZA DATI

La settimana inizia sostanzialmente senza dati macroeconomici rilevanti in agenda. In giornata è prevista l’emissione di titoli di stato tedeschi con scadenza a sei mesi. Venerdì Piazza Affari ha chiuso in rialzo dell’1,67% a 25.051 punti. Sul listino principale si è messo in luce Banco Bpm con un +5,8%. Superiori a due punti percentuali anche i rialzi di Bper (+2,3%), Cnh Industrial (+3,4%), Exor (+2,6%), Fineco (+2%), Interpump (+2%), Intesa Sanpaolo (+2,1%), Leonardo (+2,7%), Mediobanca (+2,7%), Pirelli (+2,1%), Prysmian (+2,1%), Stellantis (+2,8%), Stm (+3,7%), Tenaris (+3,1%), Unicredit (+3,3%) e Unipol (+2,7%). Chiusura in rosso solamente per Amplifon (-6,4%), Hera (-0,1%) e Nexi (-0,6%). Lo spread tra Btp e Bund è sceso sotto i 105 punti base.

RIPRESA?/ Ecco la ricetta-Draghi per le imprese senza mamma banca e papà Stato

