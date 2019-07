BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari comincia un nuovo mese (1 agosto 2019)

PIAZZA AFFARI COMINCIA UN NUOVO MESE

Non mancano dati macroeconomici rilevanti nella giornata di oggi, a cominciare dagli indici PMI manifatturieri relativi al mese di luglio di Italia (ore 9:45), Francia (ore 9:50), Germania (ore 9:55), Europa (ore 10:00) e Gran Bretagna (ore 10:30). Alle 13:30 la Bank of England comunicherà le proprie decisioni di politica monetaria. Alle 14:30 sarà la volta delle richieste settimanali di sussidi alla disoccupazione negli Stati Uniti, mentre alle 16:00 sarà la volta dell’Indice ISM manifatturiero di luglio. Alle 18:00 conosceremo il dato delle immatricolazioni di auto in Italia nel mese di luglio. In giornata è prevista l’emissione di Bonos con scadenze comprese tra 5 e 30 anni.

A Piazza Affari continuano ad arrivare risultati semestrali. Oggi, tra gli altri, conosceremo quelli di Azimut, Cnh Industrial, Enel, Pirelli, Prysmian, Telecom Italia, Unipol, UnipolSai, Mps, Autogrillo, Illimity, Eprice, Gabetti, Bialetti, Acsm-Agam e Italiaonline. Attese anche le trimestrali di Axa, Barclays, Bmw, Siemens, Shell, General Motors e Verizon. Ieri il Ftse Mib ha chiuso in rialzo dello 0,56% 21.398 punti. Sul listino principale Amplifon ha guadagnato il 5,4%. Bene anche Diasorin (+3,6%), Fca (+2,9%), Poste Italiane (+3,4%), Tenaris (+2,9%) e Saipem (+2,5%). Superiori al punto percentuale anche i rialzi di Azimut (+1,4%), Exor (+1,7%), Ferrari (+1%), Fineco (+1,3%), Juventus (+1,7%), Nexi (+1,3%) e Recordati (+1,9%). Ferragamo è invece scesa del 7,8%. Male anche Campari (-1%), Italgas (-1%) e Moncler (-1,2%). Lo spread tra Btp e Bund è rimasto sopra i 198 punti base.

