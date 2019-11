BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari comincia un nuovo mese (1 novembre 2019)

PIAZZA AFFARI INIZIA UN NUOVO MESE

Non mancano dati macroeconomici rilevanti in diffusione in questa giornata festiva, ma in cui i mercati non sono chiusi. Alle 10:30 conosceremo l’Indice PMI manifatturiero della Gran Bretagna, mentre alle 13:30 toccherà al tasso di disoccupazione negli Stati Uniti a ottobre, insieme al livello dei salari orari. Alle 15:00 sarà la volta dell’Indice ISM manifatturiero insieme alla spesa in costruzione relativo a settembre. Dagli Usa sono attese anche le trimestrali di Alibaba, Chevron, Colgate ed Exxon. Ieri Piazza Affari ha chiuso in rialzo dello 0,21% a 22.693 punti. Fca ha fatto segnare un +8,2%, mentre Exor ha guadagnato il 5,7%. Bene anche A2A (+2,7%). Più contenuti gli altri rialzi. Tenaris ha fatto peggio di tutti con un -3,3%. Male anche Amplifon (-2,1%), Azimut (-2%), Buzzi (-1,9%), Fineco (-1,2%), Nexi (-1,3%), Saipem (-1,3%), Stm (-1,6%) e Unicredit (-1%). Lo spread tra Btp e Bund è sceso sotto i 143 punti base.

