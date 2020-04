BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari e i dividendi Ferrari e Campari (20 aprile 2020)

Pubblicità

PIAZZA AFFARI E I DIVIDENDI FERRARI E CAMPARI

La settimana inizia con pochissimi dati macroeconomici rilevanti in agenda. Alle 8:00 sapremo l’indice dei prezzi alla produzione in Germania nel mese di marzo. In giornata è prevista anche l’emissione di titoli di stato tedeschi con scadenza fino a 9 mesi. A Piazza Affari staccano i dividendi Campari e Ferrari. In programma anche le assemblee degli azionisti, tra le altre, di Cementir, Dea Capital, Fiera Milano, Sogefi, Banco di Sardegna e Costamp.

Venerdì Piazza Affari ha chiuso in rialzo dell’1,71% a 17.055 punti. Sul listino principale si è messa in luce Atlantia con un +7,8%. Bene anche Moncler (+5,1%). Superiori ai tre punti percentuali anche i rialzi di Amplifon (+4,9%), Banca Mediolanum (+3%), Buzzi (+4,5%), Cnh Industrial (+4,8%), Exor (+4,4%), Fca (+3%), Ferrari (+3,9%), Generali (+1,13%), Nexi (+4%), Stm (+3,7%) e Unicredit (+3%). Diasorin ha fatto peggio di tutti con un -3,7%. Male anche Italgas (-1,5%) e Telecom Italia (-1,1%). Lo spread tra Btp e Bund è sceso a 230 punti base.



