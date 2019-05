BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari e i risultati delle europee (27 maggio 2019)

PIAZZA AFFARI ALLE PRESE CON I RISULTATI DELLE EUROPEE

La giornata di oggi non offre di fatto dati macroeconomici rilevanti, ma sarà certamente particolare per le borse europee, che non avranno fra l’altro il riferimento di Wall Street, chiusa per il Memorial Day. Già dalla serata di ieri, infatti, hanno cominciato ad arrivare exit poll e risultati delle elezioni europee e dunque i dati sulla composizione del nuovo Parlamento europeo, soprattutto sul numero di seggi attribuiti ai partiti “tradizionali” rispetto a quelli che andranno alle forze cosiddette sovraniste potranno dare già un’immagine di quella che potrà essere l’Europa dei prossimi 5 anni. Chiaramente, poi, i risultati delle europee saranno guardati nei singoli paesi come “termometro” sul gradimento degli elettori per i partiti nazionali e in taluni casi, come in Italia, verranno usati per misurare i rapporti di forza tra i partiti di Governo.

A Piazza Affari è atteso anche lo stacco di alcuni dividendi, tra cui quelli di Astm e Cairo Communication. Venerdì il Ftse Mib ha chiuso in rialzo dell’1,19% a 20.376 punti. Sul listino principale si è messa in luce Unipol (+4,2%). Bene anche A2A (+2,8%), Cnh Industrial (+2,8%), Generali (+2%), Juventus (+2%), Snam (+2%), Terna (+2%), Ubi Banca (+2,7%), Unicredit (+2,3%) e UnipolSai (+2,8%). A fare peggio di tutti è stata invece Amplifon (-2,9%). Male anche Tenaris (-1,2%). Lo spread tra Btp e Bund è sceso sotto i 267 punti base.

© RIPRODUZIONE RISERVATA