BORSA ITALIANA OGGI/Piazza Affari e il risultato delle elezioni Usa (4 novembre 2020)

PIAZZA AFFARI E IL RISULTATO DELLE ELEZIONI USA

Non mancano dati macroeconomici rilevanti in agenda nella giornata di oggi, dove i mercati guarderanno però soprattutto all’esito delle elezioni presidenziali Usa. Alle 9:45 toccherà alla lettura finale dell’indice PMI dei servizi italiano di ottobre. Analogo dato verrà poi comunicato con riferimento alla Francia (ore 9:50), alla Germania (ore 9:55), all’Europa (ore 10:00), alla Gran Bretagna (ore 10:30) e agli Stati Uniti (ore 15:45). Alle 9:00 sapremo il tasso di disoccupazione spagnolo relativo a ottobre. Alle 11:00 sarà la volta dell’indice dei prezzi alla produzione europeo di settembre. Alle 14:15 avremo la stima dei nuovi occupati negli Stati Uniti a ottobre. Alle 14:30 il saldo della bilancia commerciale Usa di settembre, mentre alle 16:30 la variazione settimanale delle scorte di petrolio. In giornata è prevista l’emissione di Bund a cinque anni.

A Piazza Affari si attendono le trimestrali di Bper, Intesa Sanpaolo, Snam, Tenaris, Unicredit e Saras. Ieri il Ftse Mib ha chiuso in rialzo del 3,19% a 18.986 punti. Sul listino principale si è messa in luce Ferrari con un +7,1%. Superiori ai quattro punti percentuali anche i rialzi di Atlantia (+5,1%), Cnh Industrial (+4,8%), Leonardo (+5,5%), Nexi (+5,1%) e Pirelli (+6%). Solamente Prysmian ha chiuso in rosso con un -0,8%. Lo spread tra Btp e Bund è sceso sotto i 132 punti base.



