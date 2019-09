BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari e la giornata di Carige (20 settembre 2019)

PIAZZA AFFARI E LA GIORNATA DI CARIGE

Non mancano nemmeno oggi dati macroeconomici rilevanti in agenda. Alle 8:00 toccherà all’indice dei prezzi alla produzione in Germania nel mese di agosto. Alle 16:00, invece, sarà la volta dell’indice di fiducia dei consumatori in Europa per il mese di settembre. A mercati chiusi dovrebbe arrivare il giudizio sul debito pubblico spagnolo da parte di Standard & Poor’s e Dbrs. Sarà interessante vedere cosa diranno le agenzie di rating considerando la situazione politica particolare della Spagna, che dovrà tornare alle urne a novembre. Verrà inoltre seguita con interesse l’assemblea degli azionisti di Carige, chiamata ad approvare il piano di risanamento delle banca.

Ieri il Ftse Mib ha chiuso in rialzo dello 0,82% a 22.128 punti. Sul listino principale hanno brillato Ubi Banca (+4,6%) e Bper (+4,4%). Bene anche Fineco (+3%), Atlantia (+2%), Banco BPm (+2,3%), Buzzi (+2,9%), Diasorin (+2%), Generali (+2,2%), Moncler (+2,3%), Telecom Italia (+2,1%) e Unicredit (+2,3%). Superiori al punto percentuale le perdite di Amplifon (-1%), Ferragamo (-1,2%) e Tenaris (-1,2%). Lo spread tra Btp e Bund è risalito a 140 punti base.

© RIPRODUZIONE RISERVATA