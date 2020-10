BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari e l’attesa per S&P (23 ottobre 2020)

PIAZZA AFFARI E L’ATTESA PER S&P

La settimana si chiude con non molti dati macroeconomici in agenda. Alle 8:00 conosceremo le vendite al dettaglio in Gran Bretagna nel mese di settembre. Alle 9:15 sarà la volta degli indici PMI manifatturiero e dei servizi della Francia. Stessi dati arriveranno poi riferiti alla Germania (ore 9:30), all’Europa (ore 10:00), alla Gran Bretagna (ore 10:30) e agli Stati Uniti (15:45). Da Wall Street si attende la trimestrale di American Express, mentre dalla Germania quella di Daimler. A mercati chiusi dovrebbero anche arrivare gli aggiornamenti di Standard & Poor’s sui debiti sovrani di Grecia, Gran Bretagna e Italia, oltre che quello di Dbrs ancora sul debito greco.

Ieri Piazza Affari ha chiuso in calo dello 0,05% a 19.076 punti. Sul listino principale si è messa in luce Pirelli con un +2,5%. Superiori al mezzo punto percentuale anche i rialzi di A2A (+0,9%), Banca Mediolanum (+0,5%), Banco Bpm (+0,6%), Campari (+1,5%), Exor (+2,4%), Fca (+2,4%), Ferrari (+0,7%), Nexi (+0,5%), Saipem (+0,8%) e Tenaris (+0,5%). Bper ha fatto peggio di tutti con un -2,5%. Male anche Buzzi (-1%), Diasorin (-1,2%), Interpump (-1,9%), Stm (-1%), Telecom Italia (-2,7%) e Unipol (-1,6%). Lo spread tra Btp e Bund è sceso sotto i 133 punti base.



