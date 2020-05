BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari e le aste di Btp (13 maggio 2020)

Pubblicità

PIAZZA AFFARI E LE ASTE DI BTP

Non mancano dati macroeconomici rilevanti in diffusione nella giornata di oggi. Alle 8:00 sapremo la stima sul Pil del primo trimestre in Gran Bretagna, insieme al dato sulla produzione industria di marzo. Alle 11:00 si avrà una panoramica sulla produzione industriale europea di marzo. Alle 14:30 dagli Usa arriverà l’indice dei prezzi alla produzione relativo al mese di aprile, mentre alle 16:30 conosceremo l’andamento delle scorte settimanali di petrolio. In giornata è prevista l’emissione di Btp con scadenza fino a 20 anni e di Bund con scadenza 2038. Dalla Germania arriverà la trimestrale di Commerzbank, mentre a Piazza Affari si attendono, tra le altre, quelle di Diasorin, Hera, Pirelli, Terna, Acea, Erg, Technogym, Tod’s, Cementir, Digital Bros e Coima Res. In programma anche le assemblee degli azionisti di A2A, Eni e Leonardo.

Ieri il Ftse Mib ha chiuso in rialzo dell’1,02% a 17.559 punti. Sul listino principale si è messa in luce Telecom Italia con un +5,8%. Superiori ai tre punti percentuali anche i rialzi di A2A (+4,2%), Banca Generali (+3,3%), Banca Mediolanum (+4,3%), Cnh Industrial (+4,3%), Fineco (+5,1%), Nexi (+4,4%), Prysmian (+4,5%) e Stm (+3,6%). Buzzi ha fatto peggio di tutti con un -3,6%. Male anche Azimut (-1,7%), Diasorin (-1,2%), Ferrari (-1%), Mediobanca (-1,6%), Recordati (-2%), Saipem (-1,8%) e Tenaris (-1,8%). Lo spread tra Btp e Bund è sceso sotto i 243 punti base.



© RIPRODUZIONE RISERVATA