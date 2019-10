BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari e le trimestrali di Wall Street (15 ottobre 2019)

PIAZZA AFFARI E LE TRIMESTRALI DI WALL STREET

Nella giornata di oggi non mancano dati macroeconomici interessanti. Alle 8:45 conosceremo l’inflazione in Francia nel mese di settembre. Alle 10:30 la Banca d’Italia aggiornerà il dato sul debito pubblico. Alle 11:00 sarà la volta dell’indice Zew sulla situazione dell’economia tedesca nel mese di ottobre. Alle 14:30 dagli Usa arriverà l’Indice Empire Manifacturing di ottobre. In giornata è prevista l’emissione di titoli di stato tedeschi a due anni e spagnoli a tre e nove mesi. A Wall Street c’è attesa per le trimestrali di BlackRock, Citigroup, Goldman Sachs, Jp Morgan, Wells Fargo e Johnson & Johnson. Ieri Piazza Affari ha chiuso in calo dello 0,3% a 22.097 punti. Sul listino principale bene Juventus (+3,9%), Amplifon (+2,5%), Banco Bpm (+1,5%) e Bper (+1,1%). Tenaris ha fatto peggio di tutti con un -2,6%. Superiori al punto percentuale anche i ribassi di Cnh Industrial (-1,6%), Fineco (-2,1%), Saipem (-1,2%), Stm (-1%) e Unipol (-1,5%). Lo spread tra Btp e Bund è sceso a 147 punti base.

