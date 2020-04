BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari guarda ai 17.500 punti (8 aprile 2020)

PIAZZA AFFARI GUARDA AI 17.500 PUNTI

Non sono molti i dati macroeconomici rilevanti in diffusione nella giornata di oggi. Alle 16:30 dagli Usa arriverà quello relativo alle scorte settimanali di petrolio. In giornata è prevista l’emissione di Bot con scadenza fino all’anno, oltre che di Bund a dieci anni. A Piazza Affari si attende il bilancio 2019 di Beghelli. In mattinata si terrà anche l’assemblea degli azionisti di Ubi Banca.

Ieri il Ftse Mib ha chiuso in rialzo del 2,19% a 17.411 punti. Sul listino principale si è messa in luce Exor con un +8,3%. Bene anche Cnh Industrial (+7,3%), Buzzi (+6,8%), Fca (+6,5%) e Amplifon (+6,4%). Rialzi superiori ai quattro punti percentuali anche per Banca Generali (+4,7%), Banca Mediolanum (+5,6%), Diasorin (+5,8%), Stm (+5,1%) e Tenaris (+4,6%). Atlantia ha fatto peggio di tutti con un -5,5%. Male anche Campari (-1,1%), Telecom Italia (-1,4%) e Terna (-1,1%). Lo spread tra Btp e Bund è salito sopra i 194 punti base.



© RIPRODUZIONE RISERVATA