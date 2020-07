BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari guarda ai 20.000 punti (3 luglio 2020)

PIAZZA AFFARI GUARDA AI 20.000 PUNTI

La settimana si chiude con pochi dati macroeconomici rilevanti in agenda. Alle 9:00 conosceremo l’indice dei prezzi all’importazione e all’esportazione in Spagna a maggio. Alle 10:00 sarà la volta della lettura finale dell’indice PMI composito a livello europeo di giugno. Alla stessa ora l’Istat comunicherà il dato sui prezzi delle abitazioni nel primo trimestre dell’anno. Mezzora dopo diffonderà il Rapporto annuale 2020 sulla situazione del Paese.

Ieri Piazza Affari ha chiuso in rialzo del 2,88% a 19.886 punti. Sul listino principale si è messa in luce Unicredit con un +5,6%. Superiori ai quattro punti percentuali anche i rialzi di Atlantia (+4,8%), Banca Mediolanum (+4,7%), Banco Bpm (+5%), Fineco (+4,1%), Mediobanca (+4,3%), Pirelli (+4%) e Unipol (+4,1%). Nessun titolo ha terminato la seduta in rosso. Solamente Diasorin (+0,2%), Interpump (+0,6%) e Recordati (+0,7%) hanno guadagnato meno di un punto percentuale. Lo spread tra Btp e Bund è sceso sotto i 163 punti base.

