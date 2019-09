BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari guarda ai 22.000 punti (27 settembre 2019)

PIAZZA AFFARI GUARDA AI 22.000 PUNTI

Non mancano dati macroeconomici rilevanti in agenda quest’oggi. Alle 8:45 conosceremo le spese per consumi ad agosto e l’inflazione di settembre in Francia. Alle 10:00 l’Istat diffonderà l’indice di fiducia di imprese e consumatori a settembre e, un’ora più tardi, l’indice dei prezzi alla produzione ad agosto. Ancora alle 11:00 sarà comunicato l’indice di fiducia dei consumatori a livello europeo per il mese di settembre. Alle 14:30 dagli Usa arriveranno i dati relativi a redditi delle famiglie e alle spese per consumi ad agosto, oltre che l’ammontare degli ordinativi dei beni durevoli nello stesso mese. Alle 16:00 sarà la volta dell’indice di fiducia dell’Università del Michigan. In giornata è in programma anche l’emissioni di Btp con scadenza fino al 2030 e di CCTeu con scadenza 2025.

Ieri Piazza Affari ha chiuso in rialzo dello 0,73% a 21.947 punti. Sul listino principale bene A2A (+3%), Hera (+2,4%), Italgas (+2,1%) e Juventus (+2,8%). Hanno guadagnato più di un punto percentuale anche Atlantia (+1,4%), Campari (+1,8%), Diasorin (+1,1%), Enel (+1,5%), Exor (+1,7%), Ferrari (+1,4%), Fineco (+1,3%), Mediobanca (+1,4%), Recordati (+1%), Snam (+1,7%), Terna (+1,7%) e Unipol (+1,2%). Nexi ha fatto peggio di tutti con un -3,2%. Male anche Prysmian (-1,3%), Saipem (-1%) e Tenaris (-1,6%). Lo spread tra Btp e Bund è sceso a 141 punti base.

