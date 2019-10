BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari guarda ai 22.500 punti (16 ottobre 2019)

PIAZZA AFFARI GUARDA AI 22.500 PUNTI

Non mancano dati macroeconomici rilevanti nella giornata di oggi. Alle 10:00 l’Istat diffonderà quelli su fatturato e ordini industriali nel mese di agosto. Alle 10:30 sapremo l’inflazione di settembre in Gran Bretagna. Lo stesso dato relativo all’Italia e all’Europa sarà diffuso alle 11:00. Alla stessa ora si saprà anche il saldo della bilancia commerciale europea del mese di agosto. Alle 14:30 toccherà alle vendite al dettaglio negli Stati Uniti nel mese di settembre, mentre alle 16:00 sarà la volta delle scorte delle imprese nel mese di agosto. In giornata è prevista l’emissione di Bund a 30 anni. Da Wall Street è attesa, tra le altre, la trimestrale di Bank ok New York.

Ieri Piazza Affari ha chiuso in rialzo dell’1,21% a 22.365 punti. Sul listino principale bene Pirelli (+3,5%) e Unicredit (+3,2%). Superiori ai due punti percentuali anche i rialzi di Banco Bpm (+2,8%), Bper (+2,1%), Buzzi (+2%), Fineco (+2,7%), Mediobanca (+2,1%), Prysmian (+2%9, Stm (+2,4%) e Ubi Banca (+2%). Juventus ha fatto peggio di tutti con un -1,1%. male anche Italgas (-0,7%). Lo spread tra Btp e Bund è sceso sotto i 146 punti base.

