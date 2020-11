BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari guarda ai 22.500 punti (30 novembre 2020)

PIAZZA AFFARI GUARDA AI 22.500 PUNTI

Non sono molti i dati macroeconomici rilevanti in diffusione nella giornata di oggi. Alle 9:00 conosceremo l’inflazione spagnola di novembre. Analogo dato sarà poi diffuso con riferimento all’Italia (ore 11:00) e alla Germania (ore 14:00). Alle 15:45 sarà la volta della lettura finale dell’Indice PMI di Chicago di novembre, mentre alle 16:00 conosceremo il numero di case vendute negli Stati Uniti a ottobre.

Venerdì Piazza Affari ha chiuso in rialzo dello 0,68% a 22.352 punti. Sul listino principale si è messa in luce Hera con un +2,8%. Superiori al punto e mezzo percentuale anche i rialzi di Amplifon (+2,4%), Bper (+1,7%), Diasorin (+2,1%), Inwit (+2,3%), Prysmian (+2,7%), Stm (+2,1%), Telecom Italia (+1,6%) e Terna (+1,9%). Pirelli ha fatto peggio di tutti con un -2%, Chiusura in rosso anche per Atlantia (-0,1%), Cnh Industrial (-0,5%), Leonardo (-1,7%), Mediobanca (-1,2%), Moncler (-1,1%) e Saipem (-1,8%). Lo spread tra Btp e Bund è sceso sotto i 114 punti base.

