BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari guarda ai 23.000 punti (5 febbraio 2021)

PIAZZA AFFARI GUARDA AI 23.000 PUNTI

Non mancano dati macroeconomici rilevanti in diffusione nella giornata di oggi. Alle 8:00 si comincia con gli ordini all’industria tedesca di dicembre. Alle 8:45 dalla Francia arriveranno il tasso di disoccupazione del quarto trimestre 2020 e il saldo delle partite correnti di dicembre. Alle 10:00 l’Istat diffonderà il dato sulle vendite al dettaglio di dicembre. Alle 14:30 dagli Usa arriveranno il tasso di disoccupazione di gennaio e il saldo della bilancia commerciale di dicembre. Dalla Francia si attendono le trimestrali di Bnp Paribas e Sanofi, mentre a Piazza Affari quelle di Atlantia, Intesa Sanpaolo e Banca Popolare di Sondrio.

Ieri il Ftse Mib ha chiuso in rialzo dell’1,65% a 22.900 punti. Sul listino principale si è messa in luce Fineco con un +6,2%. Superiori ai tre punti percentuali anche i rialzi di Azimut (+4,6%), Banca Mediolanum (+3,2%), Banco Bpm (+4,4%), Bper (+4,2%), Exor (+3,6%), Generali (+3,1%), Moncler (+4,4%) e Pirelli (+5,7%). Recordati ha fatto peggio di tutti con un -1,1%. Chiusura in rosso anche per Diasorin (-0,2%), Interpump (-1%), Inwit (-0,4%) e Stm (-0,2%). Lo spread tra Btp e Bund è sceso sotto i 100 punti base.



