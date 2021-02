BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari guarda ai 24.000 punti (16 febbraio 2021)

PIAZZA AFFARI GUARDA AI 24.000 PUNTI

Non mancano alcuni dati macroeconomici rilevanti in diffusione nella giornata di oggi. Alle 7:30 toccherà al tasso di disoccupazione francese relativo al quarto trimestre dello scorso anno. Alle 11:0 l’Istat comunicherà il saldo della bilancia commerciale italiana di dicembre. Alla stessa ora dalla Germania è atteso l’indice Zew di febbraio, mentre l’Eurostat renderà noti i livelli di Pil e di occupazione aggregati a livello europeo relativi al quarto trimestre 2020. Alle 14:30 sarà poi la volta dell’Empire State Index di febbraio. In giornata è prevista l’emissione di titoli di stato spagnoli con scadenza fino a 9 mesi. A Piazza Affari è attesa la trimestrale di Poste Italiane.

Ieri il Ftse Mib ha chiuso in rialzo dello 0,83% a 23.604 punti. Sul listino principale si è messa in luce Tenaris con un +5,9%. Superiori al punto e mezzo percentuale anche i rialzi di Buzzi (+2,5%), Eni (+2,7%), Inwit (+1,9%), Leonardo (+2,5%), Mediobanca (+1,7%), Moncler (+1,9%), Nexi (+1,7%), Pirelli (+1,4%), Saipem (+4,9%) e Telecom Italia (+2,4%). A2A ha fatto peggio di tutti con un -1,1%. Chiusura in rosso anche per Amplifon (-0,7%), Diasorin (-0,2%), Enel (-0,1%), Ferrari (-0,3%), Prysmian (-0,5%) e Terna (-0,2%). Lo spread tra Btp e Bund è rimasto sopra i 90 punti base.



