BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari guarda ai 24.500 punti (19 marzo 2021)

PIAZZA AFFARI GUARDA AI 24.500 PUNTI

Non sono previsti molti dati macroeconomici rilevanti in diffusione in giornata. Da segnalare solamente l’indice dei prezzi alla produzione in Germania relativo al mese di febbraio. A mercati chiusi sono attese le valutazioni di Standard & Poor’s sul debito sovrano spagnolo, di Moody’s su quello portoghese e di Dbrs su quello greco. A Piazza Affari sono attese, tra le altre, le trimestrali di Interpump, Stm, Webuild, Avio, Newlat, Banca Finnat, Reno de Medici, Gabetti, Tiscali, Immsi, Gvs e Valsoia.

DECRETO SOSTEGNI 2021, DOMANI CDM DRAGHI/ Bozza: ristori 20-60%, pagamenti da aprile

Ieri il Ftse Mib ha chiuso in rialzo dello 0,33% a 24.360 punti. Sul listino principale si è messa in luce Cnh Industrial. Superiori al punto percentuale anche i rialzi di Banca Generali (+1,1%), Banca Mediolanum (+2,5%), Buzzi (+1,5%), Exor (+1,5%), Fineco (+1,1%), Interpump (+1,3%), Intesa Sanpaolo (+1,5%), Pirelli (+1,3%), Prysmian (+1,1%), Stellantis (+3%), Telecom Italia (+1%) e Unipol (+1,4%). Nexi ha fatto peggio di tutti con un -2,7%. Superiori al mezzo punto percentuale anche i ribassi di A2A (-0,7%), Amplifon (-1,7%), Atlantia (-1,4%), Bper (-0,7%), Campari (-0,7%), Diasorin (-1,3%), Enel (-1,2%), Hera (-1,3%), Italgas (-1%), Leonardo (-1,3%), Moncler (-1,3%), Stm (-0,5%), Tenaris (-1,2%) e Terna (-1,6%). Lo spread tra Btp e Bund è sceso a 95 punti base.

LEGGI ANCHE:

INDUSTRIA 4.0 / Gasparini (Ucimu): "A Emo Milano 2021 occasione unica per meccatronica italiana"Morgan Stanley "Estate 2021 a rischio"/ "Italia? Aumenterà gap con Nord Europa"

© RIPRODUZIONE RISERVATA