BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari guarda ai 24.500 punti (23 aprile 2021)

PIAZZA AFFARI GUARDA AI 24.500 PUNTI

Non mancano alcuni dati macroeconomici rilevanti in diffusione in quest’ultima giornata della settimana. Alle 8:00 conosceremo le vendite al dettaglio di marzo in Gran Bretagna. Alle 9:15 toccherà agli Indici PMI manifatturiero e dei servizi francesi relativi al mese di aprile. Analoghi dati verrano poi diffusi relativamente alla Germania (ore 9:30), all’Europa (ore 10:00), alla Gran Bretagna (ore 10:30) e agli Stati Uniti (ore 15:45). Alle 16:00 sarà la volta delle vendite di case nuove negli Usa a marzo. Da Wall Street sono attese le trimestrali di American Express e Honeywell, mentre a Piazza Affari quelle di BB Biotech, Eems, Eukedos e Sogefi. A mercati chiusi dovrebbe arrivare la revisione del rating sul debito sovrano di Gran Bretagna, Grecia e Italia da parte di Standard & Poor’s.

BORSA ITALIANA OGGI/ Chiusura a +0,98%, Nexi a +4,97% (22 aprile 2021)

Ieri il Ftse Mib ha chiuso in rialzo dello 0,98% a 24.398 punti. Sul listino principale si è messa in luce Nexi con un +5%. Superiori ai due punti percentuali anche i rialzi di Enel (+2,7%), Hera (+2%), Inwit (+2,2%), Moncler (+2,2%) Stm (+2,1%) e Terna (+2%). Diasorin ha fatto peggio di tutti con un -1,2%. Chiusura in rosso anche per Fineco (-0,7%), Generali (-0,1%), Poste Italiane (-0,1%), Recordati (-0,2%), Tenaris (-0,1%) e Unicredit (-0,7%). Lo spread tra Btp e Bund è rimasto sotto 102 punti base.



