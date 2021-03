BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari guarda ai 24.500 punti (29 marzo 2021)

PIAZZA AFFARI GUARDA AI 24.500 PUNTI

Per Piazza Affari inizia una nuova settimana e in agenda non vi sono per oggi dati macroeconomici rilevanti, salvo l’Indice generale manifatturiero elaborato dalla Fed di Dallas relativo al mese di marzo, in diffusione alle 16:30. A Piazza Affari, tra le altre, si attendono le trimestrali di Ambromobiliare, Arterra, Clearbnb, Costamp, Cyberoo, Ediliziacrobatica, Eles, Finlogic, It Way, Labomar, Powersoft e Unidata.

Venerdì il Ftse Mib ha chiuso in rialzo dello 0,72% a 24.393 punti. Sul listino principale si è messa in luce Tenaris con un +3,6%. Superiori al punto e mezzo percentuale anche i rialzi di Atlantia (+1,6%), Ferrari (+2,1%), Stellantis (+1,6%), Stm (+2,6%), Telecom Italia (+3,5%). Diasorin ha fatto peggio di tutti con un -2,3%. Superiori al mezzo punto percentuale anche i ribassi di Inwit (-0,6%), Moncler (-0,6%) e Pirelli (-0,8%). Lo spread tra Btp e Bund è rimasto a 96 punti base.

