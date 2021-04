BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari guarda ai 25.000 punti (8 aprile 2021)

PIAZZA AFFARI GUARDA AI 25.000 PUNTI

Non mancano alcuni dati macroeconomici rilevanti in diffusione nella giornata di oggi. Alle 8:00 conosceremo gli ordini all’industria tedesca di febbraio. Alle 8:45 toccherà al saldo della bilancia commerciale francese di febbraio. Alle 11:00 sarà la volta dell’indice dei prezzi alla produzione in Europa a febbraio. Alle 13:30 saranno diffusi i verbali della riunione del board della Bce di marzo. Alle 14:30 dagli Usa arriverà il numero di richieste settimanali di sussidi alla disoccupazione. In giornata è prevista l’emissione di titoli di stato spagnoli con scadenza fino al 2044 e francesi con durata fino al 2052.

Ieri Piazza Affari ha chiuso in calo dello 0,08%. Sul listino principale si è messa in evidenza Nexi con un +3,5%. Superiori al mezzo punto percentuale anche i rialzi di A2A (+1,3%), Atlantia (+0,5%), Azimut (+1,5%), Banca Generali (+0,6%), Buzzi (+1%), Exor (+0,7%), Fineco (+0,9%), Hera (+0,5%), Leonardo (+1,1%), Pirelli (+0,5%), Telecom Italia (+0,8%) e Unipol (+0,5%). Moncler ha fatto peggio di tutti con un -2,6%. Superiori al punto percentuale anche i ribassi di Amplifon (-1%), Cnh Industrial (-1,5%), Diasorin (-1,6%), Inwit (-1,8%), Prysmian (-1,3%) e Tenaris (-1,6%). Lo spread tra Btp e Bund è rimasto sopra i 101 punti base.

